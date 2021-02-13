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Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену

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Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену
Украинские моряки, члены экипажа судна Stevia, освобожденные из пиратского плена в Нигерии, рассказали о том, в каких условиях их держали в плену.

По словам освобожденных украинцев, пираты держали их в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Это было страшно. Вокруг тебя - двадцать человек с автоматами круглосуточно", - сказал один из моряков и добавил, что большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения.

Как сообщалось, пираты в Гвинейском заливе в декабре прошлого года захватили шестерых украинских моряков: Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровського, а также двух граждан Албании.

30 января они были освобождены. Сегодня моряки прибыли в Киев, где встретились с президентом Владимиром Зеленским.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 9831
  • Banderovec UA
    пнх кацап
  • Zemer
    ЗЕторчёк на месте моряков слюнями удавился бы когда увидел, что похитители в состоянии сильного наркотического опьянения
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