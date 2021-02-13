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Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита

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Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита
14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой осуществит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что в ходе встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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  • Шрек Баблокат
    его так и тянет в Оман...
  • Борменталь Незабаром
    знов втомився? якесь воно хворе
  • Ned Stark
    Ну і де всі ті, хто про Мальдіви кричали? Чим Оман і ОАЕ кращі?
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