Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита

14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой осуществит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что в ходе встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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