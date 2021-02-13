Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации
Об этом The Wall Street Journal заявили эксперты ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они (китайские власти. - Ред.) предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что обработать все случаи, как нужно для стандартного эпидемиологического исследования", - отметил микробиолог из экспертной группы ВОЗ Доминик Дауэр.
По словам членов команды ВОЗ, власти КНР и китайские ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона заверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали вспышке коронавируса в Ухане.
ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и дали бы возможность проанализировать, насколько рано и насколько интенсивно вирус начал распространяться в Китае.
Отмечается, что Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел не ответили на просьбу издания прокомментировать эту информацию.
Команда международных экспертов ВОЗ, которая должна выяснить происхождение COVID-19, прибыла в Китай 14 января.