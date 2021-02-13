Законопроект о трансформации "Укроборонпрома" несет большие риски "скрытой приватизации" и потери госконтроля над ОПК, - Украинский союз промышленников и предпринимателей

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей проанализировали законопроект №3822, которым планируется обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создание нового оборонного холдинга, и выделили немало рисков. Главной угрозой является потеря контроля государства над оборонной промышленностью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Союза, соответствующие обоснования УСПП, Антикризисного совета общественных организаций были направлены в адрес Верховной Рады, "Укроборонпрома" и Минстратегпрома.

Напомним, законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде.

УСПП обеспокоен тем фактом, что законопроект предусматривает создание де-факто холдинговой компании, на которую будут распространяться нормы Закона Украины "О холдинговых компаниях в Украине". То есть в государстве будет одно законодательство для всех холдинговых компаний и другое - именно для ГК "Укроборонпром" и его правопреемника.

Такая холдинговая компания станет владельцем всех акций корпоратизированных предприятий в ОПК, не будучи органом государственной власти, будет иметь полномочия, присущие ему, при этом будет управляться исключительно наблюдательным советом, компетенция которого и порядок назначения членов будут определены не законом, а только уставом.

Следовательно, государство в лице правительства превратится в стороннего наблюдателя как процесса реформирования ОПК, так и дальнейшего управления им, не имея никакого влияния на действия ГК "Укроборонпром" и его правопреемника.

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Не меньше вопросов вызывает и процесс перераспределения имущества предприятий отрасли.

"Кроме коллизии с управлением структурой, внедрение законопроекта даст одной коммерческой структуре, которая не является органом государственной власти, почти неограниченные права по управлению и распоряжению имуществом и имущественными правами предприятий ОПК", - говорится в документе.

Отметим, что по прогнозам трансформация нескольких сотен государственных оборонных предприятий займет 6-12 месяцев.

Деловой союз отмечает: перераспределение имущества между предприятиями ОПК путем его изъятия и безвозмездной передачи по упрощенной процедуре должно осуществляться на основании экономических обоснований и с согласия соответствующих предприятий. В противном случае это может привести к негативным финансово-экономических последствиям для таких предприятий, нарушению технологически-производственных процессов, созданию атмосферы закрытости и непрозрачности принятия управленческих решений.

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Также, образование акционерных обществ в результате корпоратизации госпредприятий может привести к формированию уставных капиталов без правоустанавливающих документов на основании только передаточного акта. Следовательно, затем начнутся многочисленные судебные процессы, а формирование уставных капиталов на основании остаточной стоимости имущества приведет к существенному занижению реальной стоимости активов.

Соответствующий раздел законопроекта (VI) не содержит предохранителей по недопущению разрушения предприятий ОПК в процессе преобразования (запрета перепрофилирования, отделение структурных подразделений и имущества). Все действия по реформированию будут выполняться без согласия Фонда государственного имущества Украины, Антимонопольного комитета Украины, что противоречит Закону Украины "О защите экономической конкуренции".

"Все это может негативно отразится на инвестиционной привлекательности украинского ОПК и напугает потенциальных партнеров. Поскольку, заключая сделки с одним предприятием, они не будут знать, с кем им придется работать в будущем", - подчеркивается в письме УСПП.

Поэтому, УСПП призвал парламент и правительство более ответственно подойти к процессу реформирования украинского ОПК и учесть предложения, наработанные экспертами, деловым сообществом и промышленниками (в приложении) при подготовке законопроекта ко II чтению.

"Угрозы потери контроля над ОПК и разрушения технологических предприятий, перспектива возможных непрозрачных решений и коррупции в отрасли без наличия рычагов влияния на нее - слишком значительны, чтобы их не замечать", - подытожили в УСПП.

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