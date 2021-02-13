Из-за непогоды ограничено движение всех видов транспорта по госдорогам территориального значения на Ривненщине, - Укравтодор
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Укравтодора.
"Для борьбы со стихией в связи с сильными порывами ветра и сугробами высотой в 50 сантиметров и выше, которые образуются в течение 15-20 минут, на государственных дорогах территориального значения введены ограничения движения всех транспортных средств, кроме спецтехники задействованной в борьбе со стихией и транспорта экстренных служб", - подчеркивается в сообщении.
Также отмечается, что о снятии ограничений сообщат дополнительно.
Также в Укравтодоре сообщили, что с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на некоторых участках дорог в Волынской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.