Новости

Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы, - советник главы ОП Милованов о завершении работы миссии МВФ в Украине

3 41856
Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы, - советник главы ОП Милованов о завершении работы миссии МВФ в Украине
Украинская сторона на переговорах с Международным валютным фондом твердо отстаивает свою позицию, поэтому процесс согласования и затягивается.

Об этом говорится в комментарии бывшего министра развития экономики, советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда говорим о любом переговорном процессе, надо бы обойтись без очевидных спекуляций. У нас с МВФ постоянно идет процесс переговорного согласования позиций. Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая - макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ", - заявил он.

Как сказал Милованов, украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с МВФ,

"В то же время, как в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные, в том числе, и с независимостью государственного управления. Которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными. Каждый отстаивает свою позицию, делает это твердо, соответственно, переговоры занимают время", - отметил он.

Читайте также: Рекомендации МВФ будут учтены при разработке законопроекта о корпоративном управлении в банках, - глава НБУ Шевченко

Милованов назвал эту ситуацию нормальной, добавив, что обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. "В этом и состоит суть переговоров", - резюмировал он.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    одни хотят розворовать, другие не дать им єтого сделать.
    Как тут найти компромисс?
  • Чайка Київ
    ДИбіл.
    Навіщо їм шукати компроміс? Вони дають гроші і ставлять умови.
    Збіговисько пліснявих імбИцилів.
  • Олександр Дніпро
    Йоста Люнгман запевнив володимира зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також відмітив, що гірше не буде, зато посмієтесь.
    Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутніх домовленостях про наміри впевнитись. (с)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости