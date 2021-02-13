Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы, - советник главы ОП Милованов о завершении работы миссии МВФ в Украине

Украинская сторона на переговорах с Международным валютным фондом твердо отстаивает свою позицию, поэтому процесс согласования и затягивается.

Об этом говорится в комментарии бывшего министра развития экономики, советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда говорим о любом переговорном процессе, надо бы обойтись без очевидных спекуляций. У нас с МВФ постоянно идет процесс переговорного согласования позиций. Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая - макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ", - заявил он.

Как сказал Милованов, украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с МВФ,

"В то же время, как в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные, в том числе, и с независимостью государственного управления. Которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными. Каждый отстаивает свою позицию, делает это твердо, соответственно, переговоры занимают время", - отметил он.

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Милованов назвал эту ситуацию нормальной, добавив, что обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. "В этом и состоит суть переговоров", - резюмировал он.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.