В Сенате призвали Байдена к санкциям против "Северного потока-2"

Сенаторы Соединенных Штатов Америки призвали вновь избранного президента страны Джо Байдена применить анонсированные в январе санкции, направленные против достройки и ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в письме, которое в пятницу, 12 февраля, главе Белого дома отправили сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин.

"Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", - отметили сенаторы.

Они также выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом".

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На этой неделе немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовала письмо вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое он отправил в августе 2020 года в администрацию президента Дональда Трампа. Шольц предлагал инвестировать миллиард бюджетных евро в строительство в Германии терминала для приема американского сжиженного природного газа в обмен на отказ США вводить санкции против "Северного потока-2".

В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость ФРГ от российского газа и нанесет вред Украине. По меньшей мере, формально эту точку зрения разделяет и новая администрация Белого дома. Так, представитель Госдепартамента США недавно подчеркнул, что запуск газопровода стал бы "плохим соглашением" для Европы.

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