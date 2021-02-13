Из-за бюрократических трудностей возможна задержка с поставкой вакцины Pfizer по линии COVAX, - Ляшко

Украина вряд ли получит вакцину от коронавируса американской компании Pfizer на следующей неделе по причине бюрократических трудностей.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, задержка поставки партии вакцины от Pfizer по линии глобального механизма COVAX связана с бюрократическими трудностями. В частности, Украина только в понедельник получит от производителя необходимый проект соглашения.

После этого вакцину должны зарегистрировать и получить накладную от UNICEF. Все эти процессы займут несколько дней.

Поэтому первой вакциной, которую получит Украины, будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцинация начнется на следующий день после ее получения.

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