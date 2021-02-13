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AstraZeneca исследует эффективность своей вакцины среди детей

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AstraZeneca исследует эффективность своей вакцины среди детей
Компания AstraZeneca и Оксфордский университет впервые начали исследование с целью оценить безопасность и иммунный ответ собственной вакцины от коронавируса COVID-19 среди детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новое испытание средней стадии определит, эффективна ли вакцина для лиц в возрасте от 6 до 17 лет, пишет Reuters.

В исследовании примут участие около 300 добровольцев, первые прививки ожидаются уже в этом месяце, сообщили в Оксфордском университете.

Вакцину AstraZeneca называют "вакциной для всего мира", поскольку она дешевле и легче для распространения, чем некоторые вакцины-конкуренты.

В этом году компания AstraZeneca ставит целью выпустить 3 миллиарда доз медицинского средства, а к апрелю планирует производить более 200 миллионов доз в месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca поставят в Украину в ближайшие дни, - Степанов

Как сообщалось, ранее ряд стран рекомендовали не применять вакцину от коронавируса производства AstraZeneca людям преклонного возраста, ссылаясь на неполные данные по итогам клинических испытаний.

Однако недавно Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать вакцину от коронавируса производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca людям старше 65 лет.

Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

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Топ комментарии

  • Анна Турчинова
    Добровольцы в 6 лет!! Это как?
  • Vedana
    Тобто батьки цих 300 дітей дали згоду на те, щоб на них випробовували цю вакцинку ?

    А це не є порушенням прав дітей ? Відповідні організаціїї нічого не хочуть сказати ?
  • Vedana
    Я подумала про це.
    Тому й кажу: що ж організації з захисту прав дітей та решта всяких комітетиків і т.д. мовчать ?

    Але це - нова реальність.
    Затоптують і закривають рот, нападають на тих, на кого хочеться / потрібно (з певною метою) і пальчиком покажуть, а на інше закривають очі, іншим - можна.
    Дуже вибіркова справедливість, правда, демократія, свобода слова і дій.
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