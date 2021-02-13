Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider

Группа сотрудников ФСБ, предположительно, организовавшая отравление политика Алексея Навального и еще нескольких человек, также предприняла две попытки отравить журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу в 2015 и 2017 годах. К такому выводу пришли авторы нового расследования Bellingcat и The Insider, обнаружившие, что сотрудники ФСБ следили за Кара-Мурзой в его поездках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Первое отравление

Как выяснили расследователи, сотрудники ФСБ начали следить за Кара-Мурзой в его поездках за три месяца до первого отравления, случившегося в мае 2015 года. Вместе с ним за это время они посетили Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

Во всех четырех поездках принимал участие Александр Самофал — сотрудник, которого ранее расследователи уличили в слежке за политиком Никитой Исаевым (в группу, преследовавшую Навального, он не входил). Константин Кудрявцев участвовал в одной из четырех поездок.

Кара-Мурза почувствовал себя плохо через двое суток после возвращения в Москву из Казани. Авторы расследования предполагают, что отравители либо нанесли токсин в его московской квартире (он жил один, а видеокамеры в подъезде не было), либо нанесли яд на нижнее белье, когда он еще был в Казани, — вероятно, политик надел его после прилета в Москву. При этом расследователи подчеркивают, что у них нет геоданных телефонов сотрудников ФСБ, поэтому уточнить их передвижение по Москве в эти дни не представляется возможным.

Также любопытно, что Кара-Мурза планировал лететь на круглый стол в Калининград 27 мая — и полетел бы, если бы 26 мая не был отравлен. Эфэсбэшники, которые следовали за Владимиром во всех предыдущих поездках, билеты в Калининград даже не бронировали. Очевидно, они заранее понимали, что произойдет 26 мая.

После госпитализации Кара-Мурзе поставили диагноз "сердечная недостаточность". Расследователи обращают внимание на то, что "события поразительным образом напоминают происходившее с Навальным в Омске": главврач больницы настаивал, что Кара-Мурза нетранспортабелен и его нельзя отправлять на лечение за рубеж, а через анонимные источники в прессу стали вбрасываться версии о том, что политик превысил дозировку антидепрессантов.

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Второе отравление

Хотя, по утверждению адвоката Кара-Мурзы, приглашенный врач оценивал вероятность его излечения в 5%, вскоре политик пошел на поправку. После того как он возобновил поездки по стране, за ним снова стали следить сотрудники ФСБ. Как выяснили расследователи, в 2016 году они ездили за журналистом в Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Второй раз Кара-Мурза был отравлен 2 февраля 2017 года. В расследовании не приводится подтверждений тому, что в дни, непосредственно предшествовавшие отравлению, рядом с ним находились сотрудники ФСБ. Авторы расследования, однако, предположили, что яд мог быть нанесен на зубную щетку.

"Между выездом из дома и резким появлением симптомов в этом случае прошло около восьми часов — это слишком много для действия какого-либо из известных нам ядов. Одним из наиболее вероятных сценариев в данном случае является нанесение яда через зубную щетку. Как и нижнее белье, предметы личной гигиены являются очень удобным инструментом для отравления, так как исключают возможность использования третьими лицами. Кара-Мурза в тот день брал зубную щетку с собой и чистил зубы примерно за 3–4 часа до появления симптомов", - подчеркивают расследователи.

После второго отравления жена Кара-Мурзы Евгения получила от больницы образцы его крови и через некоторое время передала их агентам ФБР. Ей обещали исследовать их в лаборатории, аккредитованной ОЗХО, однако затем ФБР отказалось сообщить результаты. После того как суд потребовал от ведомства сделать это, оно опубликовало лишь некоторые фрагменты отчета, сославшись на секретность остальных. В рассекреченных данных содержались лишь выводы о том, что Кара-Мурза был отравлен преднамеренно, но не говорилось, чем именно.

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"Отчего вдруг такая секретность? Возможно, подсказку можно найти в нескольких десятках все же опубликованных страниц дела. В одном из рассекреченных документов говорится, что в конце января 2018 года в Вашингтон должен прилететь некто (имя скрыто из документа), попросивший о встрече с директором ФБР Кристофером Рэем", - отмечает издание.

Как подчеркивают The Insider и Bellingcat, в последних числах января 2018 года в США прилетали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава ГРУ Игорь Коробов — расследователи отмечают, что кто-то из них мог встречаться с главой ФБР. "Сам факт, что упоминание об этой встрече есть в документах по делу о Кара-Мурзе, говорит о том, что его вопрос обсуждался на встрече, а в таком случае отказ от публикации результатов анализов может быть частью какой-то сделки", — делают выводы авторы расследования.

Владимир Кара-Мурза сообщил "Дождю", что связался по телефону с сотрудником ФСБ Романом Мезенцевым, который может быть причастен к покушениям. Политик спросил у него, действительно ли он Роман Михайлович, на что тот ответил утвердительно. Когда Кара-Мурза представился, Мезенцев повесил трубку. Кара-Мурза также сообщил, что скоро вместе с адвокатом посетит Следственный комитет и потребует допросить людей из расследования Bellingcat и The Insider, а также возбудить уголовное дело.

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