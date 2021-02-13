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Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах, - Шмыгаль

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Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах, - Шмыгаль
Власти Украины продолжают конструктивный диалог с Международным валютным фондом. По результатам работы миссии Фонда имеются договоренности о дальнейших шагах.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о дальнейших шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты", - подчеркнул премьер.

"За время работы виртуальной миссии мы очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог. Этот вопрос в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by", - добавил премьер.

Как сообщалось ранее, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    «НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ»...
    Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы." Перевожу на человеческий язык и излагаю то, чем поделился Люнгман в кулуарах:
    - Антикоррупционная инфраструктура и судопроизводство в стране откровенно не работают.
    - В секторе энергетики коррупция достигла критических масштабов, а решения властей направлены на удовлетворение аппетитов трёх основных олигархов, среди которых особо можно выделить Коломойского;
    - Национальный банк потерял свою независимость по причине того, что нарушены принципы коллективного принятия решений. Как результат, чинятся препятствия на пути к финансовому оздоровлению, а меры, направленным на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, недостаточны;
    - Происходит чехарда в тарифной политике, где преобладает протекционизм и ручное регулирование.
    Чем чревата пауза в сотрудничестве с МВФ? На пальцах:
    - Инфляцией. Отсутствие дешёвых кредитов на внешнем рынке заимствований автоматически включает печатный станок;
    - Возможным креном в сторону Москвы. Она всегда готова подставить "дружественное плечо" на своих политических условиях.
    - Выводом из страны иностранного капитала и сворачиванием инвестиций - международные инвесторы всегда ориентируются на МВФ.
    Да, МВФ - это, своего рода, внешнее управление. Но если внешнее управление Москвы, под которым мы жили почти 5 столетий - это перманентное выкручивание рук и полное подчинение своей воле, то внешнее управление США и МВФ - это получение финансовых и экономических преференций в результате добровольного выполнения домашних заданий. Честно выполнил - честно получи. Филонишь или пытаешься обмануть - иди учи уроки дальше. Цивилизованные правила цивилизованного мира.
    Зеленский и Шмыгаль с этими заданиями не справляются. С ними (ИМХО) на премьерском посту справился бы другой человек - и стране хорошо, и ему ступенька на пути к президенству. Но это уже совсем другая история...
    Олег Шарп
  • mrSmith
    Миссия МВФ уезжает в рамках этого конструктивного сотрудничества?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Конструктивно получили под зад ногой. Ворье сраное.
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