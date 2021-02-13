Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов

Офис генерального прокурора планирует встретиться с новым главой Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом и продолжить эффективное сотрудничество.

Об этом в комментарии Укринформу в Гааге сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Офис генерального прокурора планирует встретиться с новым главой Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, ведь оккупация Крыма и Донбасса не прекращена и военные преступления и преступления против человечности, к сожалению, продолжают совершаться на нашей территории. В 2021 году мы ожидаем, что решение по ситуации в Украине будет передано на рассмотрение судебной палаты, где и будет окончательно решено об открытии полноценного расследования ", - сказал Мамедов.

При этом он напомнил, что речь идет о трех группах преступлений: преступления, совершенные во время ведения боевых действий, во время содержания пленных, а также преступления, совершенные в Крыму.

Мамедов также отметил, что Офис генпрокурора Украины продолжает и дальше собирать доказательства. "Так, в прошлом году в МУС было отправлено 3 масштабных информационных сообщения о грубых нарушениях международного гуманитарного права только в Крыму. Это и нарушение имущественных прав, и милитаризация детей. Вскоре передадим глобальный документ, касающийся нарушений прав журналистов на оккупированном полуострове ", - подчеркнул он.

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В то же время Мамедов отметил, что Офис генерального прокурора Украины плодотворно и эффективно сотрудничал с Офисом прокурора МУС и его бывшим главой Фатой Бенсудой.

Он также подчеркнул, что в последние несколько лет Украина участвовала в сессиях Ассамблеи МУС по приглашению.