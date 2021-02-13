Новости • Агрессия России против Украины, Оккупация Крыма

Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов

1 44318
Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов
Офис генерального прокурора планирует встретиться с новым главой Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом и продолжить эффективное сотрудничество.

Об этом в комментарии Укринформу в Гааге сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Офис генерального прокурора планирует встретиться с новым главой Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, ведь оккупация Крыма и Донбасса не прекращена и военные преступления и преступления против человечности, к сожалению, продолжают совершаться на нашей территории. В 2021 году мы ожидаем, что решение по ситуации в Украине будет передано на рассмотрение судебной палаты, где и будет окончательно решено об открытии полноценного расследования ", - сказал Мамедов.

При этом он напомнил, что речь идет о трех группах преступлений: преступления, совершенные во время ведения боевых действий, во время содержания пленных, а также преступления, совершенные в Крыму.

Мамедов также отметил, что Офис генпрокурора Украины продолжает и дальше собирать доказательства. "Так, в прошлом году в МУС было отправлено 3 масштабных информационных сообщения о грубых нарушениях международного гуманитарного права только в Крыму. Это и нарушение имущественных прав, и милитаризация детей. Вскоре передадим глобальный документ, касающийся нарушений прав журналистов на оккупированном полуострове ", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Международный уголовный суд в Гааге учел доклад о преступлениях РФ на Донбассе, - вице-маршалок Сейма Польши Госевская

В то же время Мамедов отметил, что Офис генерального прокурора Украины плодотворно и эффективно сотрудничал с Офисом прокурора МУС и его бывшим главой Фатой Бенсудой.

Он также подчеркнул, что в последние несколько лет Украина участвовала в сессиях Ассамблеи МУС по приглашению.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Тысячи бизнесменов Крыма и Донбасса лишились бизнеса,все забрали Чекисты Путлера...,а это миллиарды бабла... Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 8009Иски подадут не все...многих уже нет в живых...Рюсский мир..
  • Senator S 01a656ec
    Крысы Мавзолейные...заплатите...никуда вы уроды не денетесь.. Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2966
  • Senator S 01a656ec
    Денис Казанский говорил,что только в 2014 в Белгородскую и Ростовскую области Рюсскамирцы перегнали 100 00 тачек отобранных у братьев Донбасса... Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 6725мышиодиннарот
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости