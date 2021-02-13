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Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко

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Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко
Министерство здравоохранения готовится к проведению сероэпидимиологического исследования на наличие у украинцев антител к COVID-19

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Массового тестирования на COVID-19 не будет, но мы говорим о сероэпиемиологическом исследовании, которое позволит изучить кровь на наличие иммуноглобулина G и посмотреть, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система не вылавливает", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко сообщил, что в ходе исследования будут протестированы около 10 тыс. человек по всей территории Украины, у которых, в соответствие с репрезентативной выборкой, будет взята кровь.

Дизайн исследования подготовлен Советом национальной безопасности и обороны с привлечением социологов Национальной академии наук Украины. Исследование будет реализовано через Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

"Во вторник у нас начало: мы собираем все департаменты здравоохранения, презентуем дизайн и согласовываем даты. Выборка будет учитывать, в частности, пол, возраст, место жительства, род занятий", - сказал заместитель министра здравоохранения

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Топ комментарии

  • belge
    Я думаю, нужно послать нахер всю придуманную статистику и жить, как жили. Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3698
  • юра Лонг
    Вирусологов спросить слабо? Так они скажут что если имунная сработала на уровне слизистой (первая линия обороны) а то антител быть не может (мобилизация отменяется) еще 80% бессимптомных когда антила зникають через месяц за ненадобностью, но память остается.
  • Игнатьев Фион
    Українці слали Ляшка на Пфайзер.
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