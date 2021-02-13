С начала суток - 2 нарушения режима тишины. На обстрелы со стороны противника наши воины отвечали адекватно, - штаб ООС

С начала текущих суток, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из подствольных гранатометов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

"Сегодня саперы ГСЧС разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предмета", - добавили в штабе.

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