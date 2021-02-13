Минобороны о планах на День Независимости: Оркестр в тысячу музыкантов, пролет воздушной колонны над Крещатиком, речной военный парад

Минобороны предлагает 24 августа - на 30-ю годовщину независимости Украины - провести в Киеве военные парады по Крещатику и на Днепре, привлечь авиацию, оркестр из тысячи музыкантов и конные подразделения.

Предварительную концепцию празднования обсудили на совещании в Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К проведению парада хотят привлечь более 4000 участников и 250 единиц вооружения, военной и специальной техники. Над Крещатиком предлагают организовать пролет воздушной колонны более 50 летательных аппаратов.

Военные планируют продемонстрировать на День Независимости новейшие разработки, среди которых реактивные системы "Вільха" и "Нептун", ракетный комплекс "Грім" и другие новые и модернизированные образцы украинских и зарубежных оборонных комплексов.

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19 парадных расчетов представят Вооруженные силы, еще восемь - другие представители сектора безопасности и обороны. Предполагается, что все они пройдут новым строевым шагом.

На Михайловской площади в Киеве хотят организовать выставку военной техники и вооружения ВСУ. Также в столице предлагают провести речной военный парад на Днепре.

Демонстрационные мероприятия Военно-морских сил пройдут в Одессе, куда пригласили представителей флотов государств-партнеров. В Киеве на празднование хотят пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В Минобороны отмечают, что пока это предварительные идеи проведения парада. Подготовку к нему готовы начать уже в конце февраля.

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