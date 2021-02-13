ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке. Наши двусторонние отношения имеют тенденцию к стремительному развитию, - Зеленский

Объединенные Арабские Эмираты - это страна, которая очень быстро развивается и имеет огромный экономический потенциал.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью эмиратскому информационному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Эмираты ярко проявляют свою лидерскую природу не только в экономике, технологиях, социальной сфере, но и в деле регионального мирного процесса. Нормализация отношений между ОАЭ и Израилем стала настоящим прорывом, и Украина приветствует этот исторический шаг", - отметил Зеленский.

Он также отметил "невероятные усилия Эмиратов" в борьбе с коронавирусом и поблагодарил за предоставление гуманитарной помощи Украине для противостояния COVID-19.

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"ОАЭ - один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики. Это очень важно для нас, и мы постепенно движемся к расширению горизонтов наших отношений благодаря постановке на повестку дня все более амбициозных проектов. Уже сейчас я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Свидетельством этого являются экономические показатели, в частности двустороннего товарооборота, состояние договорно-правовой базы (более 30 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве), культурно-гуманитарное сотрудничество", - добавил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита.