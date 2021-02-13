Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист
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Одновременно с президентом Украины Владимиром Зеленским в ОАЭ вылетел нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.
На это обратил внимание в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
"Самолет которым пользуется подсанкционный депутат Тарас Козак Gulfstream G450 несколько часов назад вылетел из Минска и сейчас совершает посадку в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Если оставить самолет в Минске, то под украинские санкции он не попадает", - сообщил он накануне.
Когда появилась информация, что туда же отправился Зеленский, Ткачук прокомментировал: "Популярное направление ОАЭ".
Напомним, президент Владимир Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита.