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Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист

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Одновременно с президентом Украины Владимиром Зеленским в ОАЭ вылетел нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.

На это обратил внимание в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Самолет которым пользуется подсанкционный депутат Тарас Козак Gulfstream G450 несколько часов назад вылетел из Минска и сейчас совершает посадку в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Если оставить самолет в Минске, то под украинские санкции он не попадает", - сообщил он накануне.

Когда появилась информация, что туда же отправился Зеленский, Ткачук прокомментировал: "Популярное направление ОАЭ".

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Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист 01
Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист 02
Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист 03

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Напомним, президент Владимир Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита.

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