В оккупированном Крыму ответили США "на их языке": Американская сторона должна вернуть исконно индейские территории, а потом указывать РФ

Американской стороне следует срочно вывести военный контингент из различных стран и вернуть исконно индейские территории.

Такое заявление сопредседатель "Ассамблеи славянских народов крымского региона" Роман Чегринец сделал в ответ на слова представителя постпредства США при ООН Родни Хантера на заседании Совета безопасности ООН, что Вашингтон никогда не признает Крым российским и не снимет санкции с РФ до тех пор, пока она не изменит курс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли", - сказал он в комментарии РИА "Новости".

"Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу", - добавил Чегринец в разговоре с агентством.

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Он отметил, что в отношении США уже давно необходимо ввести контрсанкции. "Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России", - подчеркнул сопредседатель ассамблеи.

В ответ на высказывание Родни Хантера в "парламенте" оккупированного Крыма заявили, что полуостров уже "выработал иммунитет к иностранным экономическим ограничениям, поэтому жителям региона "вся эта санкционная ерунда" безразлична".

"Во всех этих доводах нет ни слова правды о том, что на самом деле происходит на Украине и в Крыму, и сродни они с рассуждениями научно-фантастического жанра. Крым давно идет своей дорогой. Власти США, делая заявления по Крыму, занимаются же очередным бумагомаранием", - сказал вице-спикер "крымского парламента" Владимир Бобков в комментарии РИА "Новости".

По его мнению, такие заявления рассчитаны "на внутреннею западную аудиторию, чтобы взращивать и подогревать там русофобские настроения и затем использовать в своих корыстных, в том числе, геополитических интересах". Крымчане, как считает Бобков, "к подобным однотипным заявлениям привыкли, абсолютно безразличны и пропускают их мимо ушей".

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Напомним, 11 февраля на заседании Совбеза ООН представитель постпредства США Родни Хантер заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают оккупацию Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс.