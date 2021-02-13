Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД

Настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли РФ в мирном процессе на Донбассе возмущают, так как Россия не была и не может быть посредником в конфликте, который она начала и продолжает.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Почти семь лет назад Российская Федерация начала необъявленную войну против Украины. Совершив незаконную оккупацию и попытку аннексии Крымского полуострова, Кремль перешел к следующему этапу своей вооруженной агрессии на украинском Донбассе… Документальные и другие свидетельства роли и прямого участия России в вооруженном конфликте против Украины передаются и в дальнейшем будут передаваться украинской стороной в международные юрисдикционные институты. Поэтому настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать", - говорится в публикации.

В МИД Украины отметили, что достигнутые при посредничестве ОБСЕ, а также Германии и Франции Минские договоренности и соглашения в "Нормандском формате", выполнение которых продолжает служить основой политико-дипломатического урегулирования конфликта, сознательно с первого же дня не выполняются Россией.

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"Стоит только вспомнить захват Дебальцево и других украинских территорий шесть лет назад - в течение нескольких дней после подписания Россией Минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года и решения о прекращении огня вдоль линии разграничения. Все дальнейшие действия России до сегодняшнего дня направлены на разрушение любых усилий по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных украинских территорий", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении МИД также отмечается, что все предложения и инициативы, в частности в рамках Трехсторонней контактной группы, продолжают блокироваться под надуманными предлогами, а на линии разграничения на Донбассе усиливаются провокации со стороны вооруженных формирований РФ, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

В МИД подчеркнули, что Украина продолжает оставаться преданной мирному, политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

"Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие России в продолжающемся на востоке Украины вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу. Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта. Мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие, армию, наемников и вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", - подытожили в МИД.

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