Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из РФ, если хорошо подготовится к отопительному сезону, - и.о. министра энергетики Витренко

Украина может обойтись без импорта электроэнергии из России, если проведет надлежащую подготовку к следующему отопительному сезону.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно летом этого года готовиться к отопительному сезону следующего года. То есть ремонтировать блоки, обеспечивать углем склады соответственно, всю систему сделать так, чтобы мы следующий отопительный сезон обеспечивали себя своей электроэнергией. Мы это можем делать. У нас 13 блоков сейчас только тепловых станций в ремонтах. Если бы этого не было, то не было бы проблем. У нас блок на Хмельницкой станции, я надеюсь, в ближайшие дни он уже выйдет из ремонта, если бы сейчас не ремонтировался, а это тысяча мегаватт, это серьезный блок, проблемы не было бы. У нас объемы того же импорта из России 200 мегаватт. Один блок - это тысяча мегаватт", - отметил Витренко.

По его словам, у России есть значительное влияние в энергетике как в Украине, так и в Европейском союзе.

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"Фирташ сидит в Австрии. Кто за него дал выкуп? Российский олигарх, связанный с Путиным. Вы думаете, что Фирташ не зависит от путинского режима?.. И таких много вещей... В Европе много людей работает с русскими в энергетике, с "Газпромом", с "Росатомом". "Росатом" хочет строить в Венгрии атомную станцию. А мы с Венгрией объединяемся (Витренко подразумевает планы объединения энергосистем Украины и Европейского союза. - Ред.). Это сложная ситуация", - добавил исполняющий обязанности министра энергетики.

Напомним, с 1 февраля восстановился импорт электроэнергии из России. В "Укрэнерго" заявили, что в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" нет основания для ограничения импорта электроэнергии из России.

В частности, общий объем за 1 февраля составил 1 млн кВт в час.

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