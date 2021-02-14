Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса"

У Украины с ОАЭ сложились традиционные сферы сотрудничества, но постепенно товары, которые имеют высокую добавленную стоимость, должны начать преобладать в структуре торговли.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Emirates News Agency WAM, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Главными экспортными позициями Украины в ОАЭ пока остается продукция агропромышленного комплекса и металлургии. Действительно, Украина может и станет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов. Украинские черноземы известны во всем мире, мы - среди мировых лидеров по экспорту пшеницы, кукурузы, ячменя", - сообщил он.

В то же время, по словам главы государства, Украина стремится, "чтобы высокотехнологичные товары, которые имеют высокую добавленную стоимость", начали преобладать в структуре торговли.

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"Для этого мы готовы предложить нашим эмиратским коллегам сконцентрироваться на проектах совместного производства такой высокотехнологичной продукции. В Украине есть соответствующие технологии, и с помощью инвестиций со стороны ОАЭ мы можем создавать такую продукцию для собственных нужд и для поставки на рынки третьих стран.

Например, такой высокотехнологичной сферой может быть космос. Мы приветствуем достижения вашей страны в космической сфере, в частности успешную миссию зонда "Надежда", и, имея одного из признанных мировых лидеров в этой области, КБ "Южное", можем совместно расширить наши возможности в области космоса", - уверен Зеленский.

Также, по его словам, Украина готова перенимать передовой опыт ОАЭ в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, в вопросах развития инфраструктуры.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прибыл с официальным визитом в ОАЭ.