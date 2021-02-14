Путин: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24", глава государства признался, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе". "На наших с вами плечах - я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", - обратился Путин к участникам встречи.
При этом он заявил: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что".