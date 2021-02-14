Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки

На первых этапах вакцинацию будут проводить мобильные группы.

Завотделом иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Александр Заика в эфире канала "Украина 24" рассказал, как будет проходить первый этап вакцинации от COVID-19, передает Цензор.НЕТ.

"Вакцинация будет предоставляться по разным сценариям, на разных платформах. На первых этапах, в соответствии с дорожной картой, утвержденной приказом Минздрава, предусматривается механизм использования выездных мобильных сессий, такие маршруты спланированы, спроектированы и готовы к работе, и каждая мобильная бригада, региональный координатор имеют поименные списки", - сказал Заика.

Он также напомнил, кого будут вакцинировать в первую очередь.

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"Напомню, что на первом этапе планируются прививки медиков, которые предоставляют помощь больным CОVID-19, также сюда вошли бригады экстренной помощи. Также в соответствии с дорожной картой на первом этапе идут военные, находящиеся в зоне ООС", - сказал Заика.

Напомним, предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.

Планировалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca. Однако из-за бюрократических трудностей возможна задержка с поставкой вакцины Pfizer.