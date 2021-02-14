Трамп о неудачной попытке импичмента: Эта охота на ведьм не прекратится, но я буду продолжать добиваться величия для всех американцев

45-й президент США Дональд Трамп назвал не увенчавшуюся попытку объявить ему импичмент очередным витком "охоты на ведьм", проводимой его политическими оппонентами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это стало очередной фазой самой грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны. И охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовано 75 млн человек. Это - самый высокий показатель в истории для действующего президента", - отметил он в заявлении.

При этом Трамп пообещал продолжить бороться за интересы граждан США. "Наше историческое и прекрасное движение "Сделаем Америку снова великой" лишь начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого - добиться величия для всех американцев", - подчеркнул бывший президент.

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Напомним, 13 января палата Представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому дважды был объявлен импичмент.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

Палата представителей Конгресса США 26 января официально передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу при захвате протестующими Капитолия. Ожидается, что судебное разбирательство начнется после 8 февраля.

13 февраля стало известно, что за вынесение обвинительного приговора Трампу проголосовали 57 сенаторов, включая семерых республиканцев, против - 43 законодателя. Для утверждения обвинительного приговора требовалось, чтобы импичмент экс-президента поддержали все демократы, двое независимых сенаторов и как минимум 17 республиканцев.

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