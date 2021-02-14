Путин допускает отключение зарубежных интернет-сервисов в РФ: Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы

Президент Российской Федерации Владимир Путин допускает возможность отключения на территории России зарубежных интернет-сервисов. Такое, по его словам, возможно при "враждебных действиях против РФ".

Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Путин отметил, что в Кремле не хотят проблем для пользователей, однако в случаях угрозы "враждебных действий" будут реагировать.

"Когда уже враждебные действия будут осуществлятся, я этого (отключения интернет-сервисов, - Ред.) не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова закрыть интернет и платежную систему SWIFT.

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