В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 3094 новых случая заражения, почти 2 тыс. человек госпитализированы

3094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 февраля 2021 года. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

По информации Степанова за минувшие сутки:

▪️госпитализованы - 1917 человек;

▪️летальных случаев - 45;

▪️выздоровели - 2002 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР - 15576, методом ИФА - 3635).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 271 143 человека;

🔺выздоровели - 1 114 301;

🔺летальных случаев - 24 330;

🔺проведено ПЦР-тестов - 6 540 785.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях", - добавил Степанов.

Читайте также: Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 82 случая;

Винницкая область - 125 случаев;

Волынская область - 78 случаев;

Днепропетровская область - 212 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 220 случаев;

Закарпатская область - 207 случаев;

Запорожская область - 34 случая;

Ивано-Франковская область - 483 случая;

Киевская область - 184 случая;

Кировоградская область - 11 случаев;

Луганская область - 22 случая;

Львовская область - 164 случая;

Николаевская область - 121 случай;

Одесская область - 71 случай;

Полтавская область - 34 случая;

Ривненская область - 33 случая;

Сумская область - 87 случаев;

Тернопольская область - 126 случаев;

Харьковская область - 93 случая;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 121 случай;

Черкасская область - 80 случаев;

Черновицкая область - 272 случая;

Черниговская область - 71 случай.