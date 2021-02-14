В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 3094 новых случая заражения, почти 2 тыс. человек госпитализированы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.
По информации Степанова за минувшие сутки:
▪️госпитализованы - 1917 человек;
▪️летальных случаев - 45;
▪️выздоровели - 2002 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР - 15576, методом ИФА - 3635).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 271 143 человека;
🔺выздоровели - 1 114 301;
🔺летальных случаев - 24 330;
🔺проведено ПЦР-тестов - 6 540 785.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях", - добавил Степанов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 82 случая;
Винницкая область - 125 случаев;
Волынская область - 78 случаев;
Днепропетровская область - 212 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 220 случаев;
Закарпатская область - 207 случаев;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 483 случая;
Киевская область - 184 случая;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 22 случая;
Львовская область - 164 случая;
Николаевская область - 121 случай;
Одесская область - 71 случай;
Полтавская область - 34 случая;
Ривненская область - 33 случая;
Сумская область - 87 случаев;
Тернопольская область - 126 случаев;
Харьковская область - 93 случая;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 121 случай;
Черкасская область - 80 случаев;
Черновицкая область - 272 случая;
Черниговская область - 71 случай.