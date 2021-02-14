В Украине обесточен ряд населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС

По состоянию на 07 утра 14 февраля из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов в двух областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00. 14 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Черновицкая - 6 и Житомирская - 5", – подчеркивают в ГСЧС.

Также отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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