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Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов

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Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в том, что акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального связаны с пандемией коронавируса.

 Люди вышли на улицы якобы из-за того, что у них накопилось раздражение из-за ухудшения качества жизни за период карантина. Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что "всякие противоборствующие силы" пытаются использовать ситуацию.

"Фигуранта этого (Навального, - Ред.) используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение. Возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровнем своих доходов", - сказал Путин.

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Топ комментарии

  • Oleh57
    Я не розумію тільки одного - яке ця "новина" має відношення до України???
  • Люцифер
    Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов - Цензор.НЕТ 3683
  • а ес c5e83b5a
    Во дает. А наш тоже не песет задних. В эмираты поехал с официальным визитом на день влюбленных с женой. Тоже всех за идиотов считает.
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