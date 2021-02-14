Витренко объяснил, почему "Нафтогаз" является убыточным

"Нафтогаз" является убыточным предприятием и практически не зарабатывает на продаже газа, закупленного ранее.

Об этом врио министра энергетики Юрий Витренко сообщил в интервью "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, "Нафтогаз" закупал газ летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, примерно столько же, сколько стоит сейчас. Поэтому "Нафтогаз" на этом газе ничего особо не заработал. Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до 3 грн, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет", – сказал он.

При этом, по словам врио министра энергетики, "Нафтогаз" убыточен.

"За девять месяцев он показал огромный ущерб. Если посмотрим даже на предыдущие годы, например, на 2019 год, то если бы не результаты по моему направлению (судебный спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. – Ред), там тоже был бы ущерб. "Нафтогаз" теряет средства. Если кто-то думает, что он прибыльный, как говорят, что вот за счет повышения тарифов он стал прибыльным, – то нет", – объяснил Витренко.

Читайте также: "Нафтогаз" за первое полугодие показал убытки 11,5 млрд грн, но вместо исправления недоработок занимается манипуляциями, - бывший исполнительный директор Витренко

"Но за счет того, что он ("Нафтогаз". - Ред.) получил компенсацию из бюджета 32 миллиардов гривен, за счет этих компенсаций из госбюджета, я надеюсь, он все же будет прибыльным по итогам года", - добавил он.