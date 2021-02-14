Очаг вирусного гепатита А выявлен на Одесчине. В детдоме семейного типа заболели 15 детей и 1 взрослый, - ГСЧС

В городе Раздельная Одесской области в частном доме вирусным гепатитом А заболели 15 детей и 1 взрослый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", - подчеркивают спасатели.

При этом отмечается, что в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что в детском доме на Одесчине зафиксировали вспышку гепатита: заболели семь детей и опекун

Читайте также: Лишь 6,5% украинцев с гепатитом C знают, что они инфицированы, - Степанов