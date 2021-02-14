Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа
Об этом сообщается на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Нуланд работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.
Профильный комитет Сената должен назначить дату слушаний, на которых Нуланд в числе других кандидатов будет отвечать на вопросы законодателей. В случае одобрения комитетом, в Сенате проголосуют относительно утверждения ее кандидатуры на должность заместителя госсекретаря.
Отметим, что после ухода администрации Обамы Виктория Нуланд вошла в академические круги и аналитические центры, открыто критикуя внешнюю политику Трампа, в частности относительно России. Сейчас Нуланд находится в "черном списке" РФ, который предусматривает запрет на въезд в страну.
Нуланд не единственный антироссийский кандидат Байдена на топовые правительственные должности. По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, нынешняя администрация США - в отличие от правительства Трампа - способна эффективным образом противодействовать злонамеренному влиянию России.