Украинская община в Испании обратилась к властям страны из-за деятельности пропагандиста Шария: "Мы не можем быть равнодушными к массовой дезинформации"

Община украинцев в ​​Испании обратилась к местным властям из-за деятельности пророссийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении сообщества "Украинская община Испании за права, честь и достоинство украинцев" 12 февраля.

Организация обнародовала текст обращения к министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке на испанском и украинском языках. В тексте выражена поддержка решению президента Украины Владимира Зеленского инициировать санкции против каналов "112", NewsOne и Zik.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями, - СМИ. ВИДЕО

"Мы сами являемся свидетелями того, как эта пропаганда распространяется с начала войны на востоке Украины. Например, бывший журналист, пророссийский видеоблоггер Шарий, который сейчас проживает в Испании, размещает в своих блогах видеозаписи с российской пропагандой против всего украинского", - говорится в письме.

Украинское сообщество отмечает, что уважает право на свободу высказываний, но имеет подозрения относительно намерений Шария. Это обосновывается в частности тем, что, по данным СМИ, он приобрел виллу в Испании стоимостью примерно в 1 млн евро.

"Мы обеспокоены происхождением финансирования, которое позволяет ему иметь такую ​​высокую покупательную способность, и, прежде всего, проведением многочисленных дезинформационных мероприятий, дискредитирующих Украину. Мы разделяем защиту основных прав всех людей, живущих в Испании, но мы не можем быть равнодушными к массовой дезинформации и пропаганде относительно Украины, которая также распространяется по Испании", - сообщает организация.

"Украинская община Испании за права, честь и достоинство украинцев" попросила главу МВД Испании "обратить внимание на вид деятельности, который осуществляют соответствующие люди, в частности господин Шарий", и противодействовать распространению дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности. ВИДЕО+ФОТО

Согласно заявлению, обращение поддержали пять объединений, а Координационный совет украинских ассоциаций Испании обратился к местной телевизионной корпорации Atresmedia с просьбой изъять интервью блогера и его жены Ольги Шарий.

Как сообщает "Радио Свобода", Анатолий и Ольга Шарий дали интервью испанским журналистам 10 февраля, в котором заявили, что постоянно получают угрозы от украинских неонацистов, которым якобы потакает украинская власть. Шарий также сообщил, что в прошлом году против него в Украине открыли шесть уголовных производств.