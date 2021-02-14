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Зеленский в ОАЭ: Наши отношения выходят на новый качественный уровень, есть потенциал увеличить товарооборот в несколько раз. ФОТО

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Зеленский в ОАЭ: Наши отношения выходят на новый качественный уровень, есть потенциал увеличить товарооборот в несколько раз. ФОТО
В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что собеседники отметили важность и необходимость поддержания высокой динамики двустороннего политического диалога, особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты ", - подчеркнул глава Украинского государства.

Было отмечено, что обе страны имеют потенциал, чтобы в ближайшие пять лет увеличить товарооборот в несколько раз.

Зеленский в ОАЭ: Наши отношения выходят на новый качественный уровень, есть потенциал увеличить товарооборот в несколько раз 01
Зеленский в ОАЭ: Наши отношения выходят на новый качественный уровень, есть потенциал увеличить товарооборот в несколько раз 02
Зеленский в ОАЭ: Наши отношения выходят на новый качественный уровень, есть потенциал увеличить товарооборот в несколько раз 03
Зеленский в ОАЭ: Наши отношения выходят на новый качественный уровень, есть потенциал увеличить товарооборот в несколько раз 04

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Кроме этого подчеркивается, что стороны подробно остановились на вопросе продовольственной безопасности. Владимир Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности не только ОАЭ, но и других стран региона. Существуют все возможности для интенсификации агроинвестиций в Украину и увеличения таким образом экспорта украинской аграрной продукции в десятки раз.

"Также участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются. Были затронуты темы научно-технического сотрудничества, сотрудничества в области искусственного интеллекта и совместного исследования космоса", - отмечают в Офисе президента.

Владимир Зеленский сообщил о динамике реформ в Украине, в частности, о земельной реформе и законодательной базе по защите иностранных инвестиций.

Также речь шла о существенной интенсификации межправительственных отношений.

"Наши отношения выходят на новый качественный уровень", - отметил президент Украины.

"По результатам встречи был подписан ряд двусторонних документов", - подчеркивают в Офиса президента, не уточняя при этом, о каких именно документах идет речь.

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  • 5 копійок
    Де обіцяний вагон оманських інвестицій, брехун криворогатий?
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    @svecha62

    Сьогодні, 14.02.2021, , на ворожому вибуховому пристрої підірвалися наші Воїни.
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