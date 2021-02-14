На Донбассе погибли трое воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское.
"При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщается на странице в Facebook Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, около 10:00 в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области в результате подрыва на минном устройства погибли двое военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады, жители города Кременчуг Полтавской области: солдат Вячеслав Сергеевич Алексеенко, капитан Александр Владимирович Войтенко.
Информация о третьем погибшем воине уточняется.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.