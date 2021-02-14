Новости • Коронавирус и карантин

В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации

4 73331
В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации
В Европейском Союзе намерены ввести сертификаты о вакцинации против коронавируса COVID-19. Этот документ будет отличаться от паспорта вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в интервью Augsburger Allgemeine заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, данный документ будет медицинским, и содержать все данные, связанные с вакцинацией.

"Он не только позволит проводить дифференцированный обзор, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Речь идет о медицинском документе", - сказала Кириакидес.

При этом данный документ не будет предоставлять никаких привилегий, как возможность свободно путешествовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": AstraZeneca исследует эффективность своей вакцины среди детей

Топ комментарии

  • Эдуард Силенко
    От вам и примусова вакцинація. А для чого? Ви думаєте для того, щоб вас "рятувати" від "смертельної" хвороби? Смішні, тупі і наївні....
  • belge
    В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 7163 Правильно. И кольцо в ноздрю. А невакцинированным - колокольчик на шею.
  • YU ST
    В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 6742
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости