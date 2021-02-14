Закрытые границы коронавирус не сдерживают. Только вакцинация может помочь, - еврокомиссар по вопросам здравоохранения Кириакидес

Прививки и соблюдение правил гигиены могут помочь в борьбе с COVID-19, в то время, как закрытие границ не является столь эффективным в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что неправильно будет возвращаться к тому, чтобы снова были закрыты границы.

"Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы", - заявила она.

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