"Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже

В аннотации к проведенному 8 февраля Офисом президента Украины форуму "Украина 30" совсем не говорится о снижении тарифов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет попавший под санкции США и исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский.

"Обратите внимание - в аннотации нет ни одного слова про "снижение" тарифов.

Только "кто виноват", и почему будет ещё хуже.

Я думаю, избиратели не для того нанимали чиновников и депутатов на работу, чтобы те проводили форумы для пояснения причин грабежа украинцев", - написал он.

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