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"Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже

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"Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже
В аннотации к проведенному 8 февраля Офисом президента Украины форуму "Украина 30" совсем не говорится о снижении тарифов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет попавший под санкции США и исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский.

"Обратите внимание - в аннотации нет ни одного слова про "снижение" тарифов.

Только "кто виноват", и почему будет ещё хуже.

Я думаю, избиратели не для того нанимали чиновников и депутатов на работу, чтобы те проводили форумы для пояснения причин грабежа украинцев", - написал он.

Слуга народа Дубинский о форуме Украина 30: Ни одного слова про снижение тарифов. Только - кто виноват и почему будет еще хуже 01

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Топ комментарии

  • Привет
    По факту это картинка для вас тупых зебилов...за что боролось..на то и напоролись...
  • 18c49ed2
    "Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже - Цензор.НЕТ 921
  • Привет
    Да да...тебе зебилу об этом два года назад говорили... и призывали...ДумайТе...а ты не смог... "Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже - Цензор.НЕТ 892
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