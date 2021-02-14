"Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже
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В аннотации к проведенному 8 февраля Офисом президента Украины форуму "Украина 30" совсем не говорится о снижении тарифов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет попавший под санкции США и исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский.
"Обратите внимание - в аннотации нет ни одного слова про "снижение" тарифов.
Только "кто виноват", и почему будет ещё хуже.
Я думаю, избиратели не для того нанимали чиновников и депутатов на работу, чтобы те проводили форумы для пояснения причин грабежа украинцев", - написал он.