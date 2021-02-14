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При подрыве погибли воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко. Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии

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При подрыве погибли воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко. Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.

 На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.

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"Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путем сложных переговоров договариваемся об установлении режима прекращения огня - и затем читаем о гибели наших военнослужащих от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким бойцов.

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Да, из бассейна. Коктейль даже не допил...
  • Ksenia VB
    Подзвонив з Еміратів ?
    Може ще і відпустку свою призупинить ?
  • olele
    звідки доручив, з лай... еміратів..?
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