Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков

Украина и Объединенные Арабские Эмираты будут совместно противодействовать террористическим угрозам.

Об этом сегодня в ходе визита в ОАЭ отметил глава МВД Асен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Аваков в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты провел рабочую встречу с заместителем генерального секретаря Верховного Совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммедом Аль Шамси.

Подчеркивается, что во время встречи стороны наметили дальнейшие направления двустороннего сотрудничества, среди которых: активное сотрудничество между странами в сфере противодействия террористическим и экстремистским организациям, и углубление сотрудничества в миграционной сфере.

"Считаю, что необходимо углубить сотрудничество между миграционными органами наших стран, а именно в сфере противодействия нелегальной миграции, торговле людьми, выдачи и оформления документов, защиты персональных данных. Предлагаю разработать и подписать соответствующий документ", - отметил Аваков.

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