Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков
Об этом сегодня в ходе визита в ОАЭ отметил глава МВД Асен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Аваков в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты провел рабочую встречу с заместителем генерального секретаря Верховного Совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммедом Аль Шамси.
Подчеркивается, что во время встречи стороны наметили дальнейшие направления двустороннего сотрудничества, среди которых: активное сотрудничество между странами в сфере противодействия террористическим и экстремистским организациям, и углубление сотрудничества в миграционной сфере.
"Считаю, что необходимо углубить сотрудничество между миграционными органами наших стран, а именно в сфере противодействия нелегальной миграции, торговле людьми, выдачи и оформления документов, защиты персональных данных. Предлагаю разработать и подписать соответствующий документ", - отметил Аваков.