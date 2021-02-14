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"Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента

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"Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента
В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму свыше 1 млрд долл. США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться и развивать передовые технологии.

"EDGE делает сильный акцент на совместное развитие и сотрудничество. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины в сотрудничестве, обмене и получении взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", - сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.

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  • Топ Ган
    "Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9745 "Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4971
  • саша паламарчук
    "Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4327
  • Николай Николаевич b96f438b
    Це той укроборонпром, ліквідація якого намічена "до літа"?
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