"Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента

В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму свыше 1 млрд долл. США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться и развивать передовые технологии.

"EDGE делает сильный акцент на совместное развитие и сотрудничество. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины в сотрудничестве, обмене и получении взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", - сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.

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