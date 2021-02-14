В Кременчуге на два дня объявили траур по погибшим на Донбассе воинам

Понедельник и вторник (15-16 февраля) в Кременчуге (Полтавская область) объявляются днями траура по погибшим сегодня на Донбассе военнослужащим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"Сегодня имеем печальные новости с фронта. Погибли двое кременчужан: Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко. Мужественные воины, участники боевых действий, защитники Украины. Они могли бы еще очень много сделать для нашего государства, однако отдали самое дорогое - жизнь за ее независимость.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура. Вечная память Героям!",- написал Малецкий.

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Напомним, по предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.