Суд освободил из-под стражи Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой

Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию "Громадському" подтвердили в прокуратуре Киевской области.

Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности Андрею Кравченко. Последнего подозревают минимум в трех убийствах, как и самого Редькина.

"Апелляционный суд освободил из-под стражи Игоря Редькина - подозреваемого в убийстве Амины Окуевой. И это при том, что одним из ключевых доказательств возможной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, которое было оставлено ​​недалеко от места преступления. Это при том, что в прошлом году был убит один из свидетелей по делу - Мамихан Умаров "Анзор" Anzor Beck, а предполагаемый организатор преступления Салах Хумаидов и вероятный куратор группировки Сергей Константинов - в розыске. Это при том, что еще две ДНК на оружии не установили. Сам же Редькин не признает инкриминируемых ему преступлений и говорит о телефоне, который якобы был в другом месте", - рассказала Виктория Рощина.

Игорь Редькин — уроженец города Каспийск Республики Дагестан. Долгое время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий. В Реестре юридических лиц он указан как совладелец и основатель нескольких компаний, в частности "Голден-Фиш" и "Блэк-Шримп".

Среди их учредителей есть и народный депутат от "Слуги Народа" Юрий Аристов. Последний отметил, что с весны 2019 года Редькин больше не имеет отношения к этим компаниям. С тех пор, уверяет Аристов, их сотрудничество закончилось. Также правоохранители установили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство.

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По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. Куратором этой группы правоохранители считают бизнесмена Сергея Константинова, который сейчас объявлен в розыск.

В сентябре 2019 года полиция задержала Редькина и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, в 2019 году — руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.

Однако впоследствии Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. 12 января 2020 года правоохранители задержали Игоря Редькина по подозрению в убийстве Амины Окуевой.

Одним из ключевых доказательств возможной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, которое было оставлено неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата. На оружии были найдены и другие следы, чьи именно — следствие устанавливает.

Сам Редькин отрицает свою причастность к преступлению и говорит, что в день убийства его телефон находился в другом месте, но в прокуратуре уверяют — это не алиби.

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30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.