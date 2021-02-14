Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с представителями бизнеса, которые имеют общие проекты с ОАЭ в области энергетики, образования, новейших технологий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс- служба главы государства.

"Президент подчеркнул, что фактически Украина как государство взяло ответственность за эти бизнесы и их развитие в ОАЭ", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что имел теплую и продуктивную встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом ибн Заеда Аль Нахайяном. Оба государства изучают возможности для расширения и укрепления контактов.

"Сейчас время больших надежд и большой перезагрузки отношений между нашими странами", - подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента

Он отметил, что мы строим сильную Украину, а это означает не только государство, которое умеет защитить себя, но и сильную экономически. В этом направлении государство и бизнес должны сотрудничать и поддерживать друг друга.

"Мы будем защищать украинский бизнес, для нас это очень важно. Но и украинскому бизнесу надо тоже поддерживать и защищать свое государство. Только вместе можно сделать что-то современное, вроде этого городка передовых технологий", - заявил глава государства.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.