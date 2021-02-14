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Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиапространстве с ЕС, - Боррель

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Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиапространстве с ЕС, - Боррель
Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом.

Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза Хосеп Боррель, написал в Фейсбуке.премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ

"В ближайшее время ожидаем и на заключение соглашения об общем авиационном пространстве", - написал глава украинского правительства.

Общем авиационном пространстве с ЕС будет означать больше рейсов между Украиной и ЕС (в частности, больше новых направлений), отметил Шмыгаль.

Это в свою очередь будет способствовать развитию украинской авиации, туристической отрасли и будет вообще положительный эффект на экономику.

Напомним, переговоры о совместном авиационного пространства Украины и ЕС вели еще с 2007 года. В ноября 2013 года Украина и ЕС предварительно подписали соглашение о едином авиационном пространстве, которое позволяет всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину с любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза.

В марте 2014 ЕС отложил подписание соглашения об "открытом небе" с Украиной из-за незавершенного Евросоюзом процесса внутреннего согласования редакции определения "территория" в контексте вопроса Гибралтара.

Обсуждалась возможность подписать соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита Украина-ЕС. Впрочем, по результатам встречи документ подписан не был.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль

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Топ комментарии

  • NavigatorUR
    ..ничего не будет! Оно будет закрыто постоянно для всех гражданских самолётов. Управление в Симферопольской зоне УВД ( а она имеет очень большое покрытие над Чёрным морем) осуществляется центрами УВД в Одессе и Днепре. Ранее рашкоянцы пытались управлять в этой зоне всеми ВС, но указаниями органов ИКАО и европейской EASA, воздушным судам следующим в Симферопольской зоне УВД связь с Симферополем запрещена. Экипажи иностранных ВС выполняющие полёты над Черным морем с районами управления рашкой ( Краснодар, Сочи, Анапа) уведомлены о попытках передачи управления с той же Анапы на Симферополь и обязаны не выполнять указаний и самостоятельно переходить на связь с Днепр-контроль. Кстати и сам Сиферополь и зона остались под украинской юрисдикцией Аэропорт так и обозначается UKFF.
  • Петр Дибров 4c656e43
    Откладывали многократно ссылаясь на невыгодность для наших авиаперевозчиков...Что изменилось?
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