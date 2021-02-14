С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС

В течение текущих суток, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Так, вечером, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Водяного, что на Приазовье.

На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

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К сожалению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов ...

В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".