С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС
Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Так, вечером, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Водяного, что на Приазовье.
На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
К сожалению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов ...
В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".