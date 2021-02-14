Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС

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С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС
В течение текущих суток, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Так, вечером, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Водяного, что на Приазовье.

На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе погибли трое воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве (обновлено)

К сожалению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов ...

В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".

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Топ комментарии

  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    ЦИТАТА: "Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета". Источник: https://censor.net/ru/n3247874. Честно говоря- кошмар! Я сегодня по Запорожской трассе прокатился чуток. Морозяка, ветер. Как старый черный копатель, я не совсем представляю разминирование в этой замороженной почве, которая аки асфальт. Не говорю уже просто о нахождении на открытой местности, при этом западном ветре, с морозом... Достается пацанам.
  • Олександр Тітаренко
    Шоб ти зд-х падло Зе
  • Игорь Монахов
    Интересная мысль - "Северный поток строится для того, чтобы обеспечить поставки газа в Европу при активных боевых действиях на территории Украины. Другого смысла в нём нет." С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4574
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