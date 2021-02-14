Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе. ФОТО

Появилось больше информации о погибших на Донбассе 14 февраля украинских воинах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Капитан Александр Владимирович Войтенко, 30.11.1974 г.р., уроженец Полтавы

Солдат Вячеслав Сергеевич Алексеенко, 17.04.1987 г.р., уроженец города Кременчуг.

Старший солдат Дмитрий Мироненко, 31.03.1994 г.р., уроженец Харькова.

По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).