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Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе. ФОТО

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Появилось больше информации о погибших на Донбассе 14 февраля украинских воинах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе 01

Капитан Александр Владимирович Войтенко, 30.11.1974 г.р., уроженец Полтавы

Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе 02

Солдат Вячеслав Сергеевич Алексеенко, 17.04.1987 г.р., уроженец города Кременчуг.

Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе 03

Старший солдат Дмитрий Мироненко, 31.03.1994 г.р., уроженец Харькова.

По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

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  • Чайка Київ
    Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе - Цензор.НЕТ 5712
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