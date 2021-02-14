Новые штаммы коронавируса в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ
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Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявляет, что в Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19, в ближайшее время будут получены результаты анализа нескольких образцов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.
"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - отметил Хабихт.
Как сообщалось, 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые штаммы коронавируса могут прийти в Украину, но власти готовы им противостоять.