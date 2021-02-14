Можно ли узнать у главы Госпогранслужбы, где сейчас находится Медведчук, - журналист Ткач о заявлении главы ГПСУ, что депутат Козак не покидал страну

Журналист Михаил Ткач прокомментировал высказывания главы Госпогранслужбы о том, что скандальный депутат Тарас Козак не покидал пределы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ткач отметил: "Вот это уровень! Целый начальник государственной пограничной службы не просто комментирует находится ли в стране депутат Козак, а также знает кто арендовал в Минске! самолет которым Козак пользовался последние лет 5. (этим бортом всегда пользовался только Козак и его окружение). Думаю, это конечно, никак не связано с визитом президент Зеленского в ОАЭ.

Давно такой сервис работает?

А пустые страницы сразу подхватывают эту новость и несут в комментарии.

Всегда в таких случаях официальные органы ссылались на то, что это частная информация лица. Теперь с такими возможностями журналистам значительно легче будет делать материалы, не тратя время на поиск соответствующих источников.

Два дня назад еще до того как стало известно о визите президента я опубликовал сообщение о том, что Гольфстрим 450 которым пользуется Козак вылетел из Минска и совершил посадку в Абу-Даби (ОАЭ).

Пользуясь случаем, можно так же через начальника пограничной службы оперативно узнать где сейчас находится, например, бизнесмен Павел Фукс, самолет Гольфстрим 650, которым пользуется Виктор Медведчук, и сам Медведчук? А то в комментарии очень общая формулировка и фамилия не фигурирует "все гораздо проще - если говорить об отдельных гражданах, которые являются его ближайшими соратниками и о которых обществу известно, что они пересекали границу, скажем так, в непосредственной связи с Тарасом Козаком, то эти лица также в феврале Украину не покидали".

Кто сегодня из Одессы прилетел в Дубай самолетом с бортовым OE- GCE и 12.02. из Киева на 9h-jpc? Просто проверяю. Разное бывает. И можно обращаться по такой информацией на регулярной основе в дальнейшем?"