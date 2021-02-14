Бойцы Нацгвардии обнаружили тайник с боеприпасами в Попасной

Правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Попасной Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"13 февраля во время проверки потенциально опасных зданий в городе Попасной работники Службы безопасности совместно с кинологической парой Национальной гвардии Украины проверяли двор одного из заброшенных домов. У ворот огражденной территории силовики уже наткнулись на так называемую "растяжку" с прикрепленной к ней ручной гранатой Ф-1. Гвардейский служебный пес, который в тот день нес службу в составе группы, своевременно обнаружил скрытый "сюрприз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре прилегающей к зданию территории, были обнаружены оружие и боеприпасы. На место происшествия вызвали следователей и спасателей.

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