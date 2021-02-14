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"МВФ обкакался", - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину

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Советник главы ОП Андрея Ермака экс-министр Тимофей Милованов в дискуссии по поводу визита делегации МВФ заявил, что фонд "обкакался".

Как передает Цензор.НЕТ фраза была написана в комментариях к его посту в Фейсбуке.

МВФ обкакался, - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину 01

Накануне стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах". Сам Милованов ранее заявил о завершении работы миссии МВФ в Украине следующее: "Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы".

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    рівень зеленої влади - фєкальні "жарти"
  • Чайка Київ
    Та ні. Це ви обісрал.ись.
    "Денежный хералий: МВФ выдала красную карточку главным саботажникам Украины - ЗеСлугам Кремля" https://www.youtube.com/watch?v=GNX7TVx7kj0
  • Леопольд Пупкин 3338be95
    Оказывается МВФ приезжал в Украину денег просить. А ему не дали...
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