"МВФ обкакался", - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину

Советник главы ОП Андрея Ермака экс-министр Тимофей Милованов в дискуссии по поводу визита делегации МВФ заявил, что фонд "обкакался".